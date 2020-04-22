Спрос на энергоносители в мире упал до рекордного минимума

Сегодня, 17:38

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Спрос на энергоносители в мире упал до рекордного минимума

В мире зафиксировано падение на энергоресурсы примерно на 6% в 2020 году. Причиной такого падения является карантин из-за COVID-19. Эксперты-аналитики утверждают, что подобная ситуация ранее зафиксирована лишь во время Второй Мировой Войны, около 70 лет тому назад. Эта информация была предоставлена общественности Международным энергетическим агентством (МЭА). Кризис затронул и другие энергоносители - уголь (8%), газ (5%). К тому же в мире существенно сократится выброс углекислого газа, что несомненно порадует "зеленых". 

Как сообщают зарубежные и отечественные СМИ, карантин стал настоящим шоком для энергетики всего мира со времен Второй мировой Войны. К примеру, в 2008 году, падение было в 7 раз меньше. 

К такому снижению привел простой транспорта, который потребляет до 60% от всех энергоносителей. По предварительным данным МЭА, к концу года эти показатели увеличатся. Нефть упадет до 9%, уголь до 8%, а газ до 5%. 

Наибольшее снижение просматривается среди более развитых стран мира. В США ожидают падения показателей энергорынка до 9%, в ЕС - до 11%. В МЭА также сообщают, что за каждый месяц простоя на карантине рынок энергетики снижается на 1,5%.

К тому же резко сократился спрос и на электроэнергию. В первом квартале на 2,6%, а во втором - на 5%. 

Сообщается также, что уменьшается выброс углекислого газа. В первом квартале он уже упал на 5%. К концу карантина прогнозируют спад до 8%.

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