Спрос на энергоносители в мире упал до рекордного минимума

В мире зафиксировано падение на энергоресурсы примерно на 6% в 2020 году. Причиной такого падения является карантин из-за COVID-19. Эксперты-аналитики утверждают, что подобная ситуация ранее зафиксирована лишь во время Второй Мировой Войны, около 70 лет тому назад. Эта информация была предоставлена общественности Международным энергетическим агентством (МЭА). Кризис затронул и другие энергоносители - уголь (8%), газ (5%). К тому же в мире существенно сократится выброс углекислого газа, что несомненно порадует "зеленых".

Как сообщают зарубежные и отечественные СМИ, карантин стал настоящим шоком для энергетики всего мира со времен Второй мировой Войны. К примеру, в 2008 году, падение было в 7 раз меньше.

К такому снижению привел простой транспорта, который потребляет до 60% от всех энергоносителей. По предварительным данным МЭА, к концу года эти показатели увеличатся. Нефть упадет до 9%, уголь до 8%, а газ до 5%.

Наибольшее снижение просматривается среди более развитых стран мира. В США ожидают падения показателей энергорынка до 9%, в ЕС - до 11%. В МЭА также сообщают, что за каждый месяц простоя на карантине рынок энергетики снижается на 1,5%.

К тому же резко сократился спрос и на электроэнергию. В первом квартале на 2,6%, а во втором - на 5%.

Сообщается также, что уменьшается выброс углекислого газа. В первом квартале он уже упал на 5%. К концу карантина прогнозируют спад до 8%.