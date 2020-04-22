Миронов призвал раздать россиянам по 25000 рублей

Сегодня, 09:09

Ольга Громова

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Миронов призвал раздать россиянам по 25000 рублей
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призывает правительство выплатить гражданам пособие в размере двух МРОТ (минимальных размеров оплаты труда) - 24 260 рублей. Политик подчеркнул, что у россиян заканчиваются деньги, скоро будет не за что приобрести даже еду. А это может обернуться голодными бунтами.

«У людей нет денег даже на еду, и это сейчас главный вопрос. Нужна прямая раздача денег гражданам, и это должно делать правительство, а не ЦБ. Порядок должен быть заявительным, и выдавать нужно по два МРОТа, это около 25 тысяч рублей», — заявил Миронов во время видеоконференции депутатов с главой Центробанка.

Сергей Миронов убежден, что выплачивать пособия должны всем желающим. А если кто-то из людей таковым не является, но прикинется и получит деньги, его можно будет вскоре вычислить и наказать. Но сегодня, по мнению политика, надо раздать деньги как можно быстрее, ибо «нет ничего страшнее голодного человека». Миронов добавил, что историю не стоит забывать.

«Скупой платит дважды — если сегодня не дать денег, то мы дождемся голодных бунтов. А ужасней этого ничего быть не может», - считает политик.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила противницей раздачи денег населению из-за пандемии коронавируса. Она уверена, что такой шаг приведет к скачку инфляции, напоминает «Коммерсант».

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