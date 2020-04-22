Миронов призвал раздать россиянам по 25000 рублей

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призывает правительство выплатить гражданам пособие в размере двух МРОТ (минимальных размеров оплаты труда) - 24 260 рублей. Политик подчеркнул, что у россиян заканчиваются деньги, скоро будет не за что приобрести даже еду. А это может обернуться голодными бунтами.
Сергей Миронов убежден, что выплачивать пособия должны всем желающим. А если кто-то из людей таковым не является, но прикинется и получит деньги, его можно будет вскоре вычислить и наказать. Но сегодня, по мнению политика, надо раздать деньги как можно быстрее, ибо «нет ничего страшнее голодного человека». Миронов добавил, что историю не стоит забывать.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила противницей раздачи денег населению из-за пандемии коронавируса. Она уверена, что такой шаг приведет к скачку инфляции, напоминает «Коммерсант».
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