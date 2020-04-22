Россия снова вернулась в пятерку стран с наибольшими военными расходами

В данном рейтинге Российская Федерация обошла Саудовскую Аравию, правительство которой решило уменьшить траты на оборону страны. Всего год тому назад статисты SIPRI поставили Россию на 6-е место. А после пересмотра статистики, вернули на 5-е. Согласно предоставленным данным Стокгольмским институтом исследования проблем мира (SIPRI), в 2019 году Москва выделила 65,1 млрд американских долларов на военные расходы.

В 2018 году было выделено 61,4 млрд долларов. Соответственно, за один год траты увеличились на 4,5%. А это значит, что Российская Федерация поднялась в рейтинге сразу на две позиции, заняв 4-е место. Тем не менее, после пересмотра статистических данных в SIPRI, была устранена ошибка. Соответственно Россия всегда оставалась на 5-ом месте и поднялась лишь на одну позицию, заняв 4-е место. Специалисты утверждают, что увеличению рейтинга способствовало не только увеличение расходов внутри страны, но и уменьшение трат со стороны Саудовской Аравии на 16%. Соответственно страна сейчас занимает 5-е место, а в прошлом году занимала 3-ю позицию.

Согласно последним данным, в пятерку лидеров стран, которые тратят больше денег на оборону и военные ведомства, входят США, Китай, Индия, Российская Федерация и Саудовская Аравия. При этом Америка тратит 732 млрд долларов ежегодно. В Поднебесной эта цифра равна 261 млрд долларам. За последние 10 лет прирост у Китая составил 85% по сравнению с 2010. Последующие строчки списка возглавляют Франция, Германия, Великобритания, Япония и Южная Корея.

В первых 40 позициях фигурирует и Украина, которая потратила 5,2 млрд долларов. Это на 9,3% больше, чем в прошлом году, и на 132% больше, чем в 2010. По данным SIPRI страна оказалась выше Румынии, Швейцарии и Дании.

Также отмечается, что общая сумма трат стран НАТО составила 1,03 трлн долларов.