В Уфе распродают с молотка автомобили должников

В Уфе организовали новый аукцион по продаже автомобилей. Но это мероприятие станет особенным. В нем примут участие транспортные средства, которые были изъяты у населения за невыплату долгов.

По предварительным данным торги стартуют 25 мая. Для получения доступа к лотам, участники должны пройти процедуру регистрации и подачи заявок на участие до 8 мая. Помимо заявления, необходимо будет предоставить небольшой пакет личных документов и внести сумму задатка. Согласно официальным правилам аукциона, все автомобили прошли предпродажную проверку, имеют необходимый пакет документов и полностью исправны.

В ФССП Российской Федерации уже сообщили, что на этот раз на аукционе будет продано 28 разных моделей легковых автомобилей. Стало известно, что самая наименьшая сумма в 87 353 рубля сейчас у Lada Granta 2014 г. в. А максимальную стоимость имеет Volkswagen Polo 2013 г. в. - 1 575 145 рублей. Средняя цена будет равна примерно 1,020 млн рублей, как у автомобиля Mitsubishi Pajero Sport 2013 г. в.