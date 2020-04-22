Американский доллар может потерять статус мировой валюты

Американский доллар начинает пропадать из обменных пунктов некоторых стран мира. Такой дефицит валюты может быть вызван спекулянтами, которые торгуют нефтью. Они, в сложившейся ситуации, стараются удержаться на плаву за счет доллара. Такое сообщение поступило от Reuters.

Отсутствие американского доллара в обменниках начали наблюдать во многих странах мира, в том числе на постсоветском пространстве. Эта ситуация грозит тем, что здесь он может полностью исчезнуть. Ярким примером является Нигерия, где иностранная валюта появляется только от туристов.

Специалисты в области экономики утверждают, что в скором времени доллар начнет терять свои позиции. Это означает, что он приблизит свой крах.

Как сообщают, на звание новой мировой валюты могут претендовать деньги сразу нескольких стран мира - Японии, Великобритании, Европейского Союза и Китая. В некоторых источниках сообщают, что некоторые эксперты уверяют, что первенство получит криптовалюта.