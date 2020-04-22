Американский доллар может потерять статус мировой валюты

Сегодня, 09:27

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Американский доллар может потерять статус мировой валюты

Американский доллар начинает пропадать из обменных пунктов некоторых стран мира. Такой дефицит валюты может быть вызван спекулянтами, которые торгуют нефтью. Они, в сложившейся ситуации, стараются удержаться на плаву за счет доллара. Такое сообщение поступило от Reuters. 

Отсутствие американского доллара в обменниках начали наблюдать во многих странах мира, в том числе на постсоветском пространстве. Эта ситуация грозит тем, что здесь он может полностью исчезнуть. Ярким примером является Нигерия, где иностранная валюта появляется только от туристов. 

Специалисты в области экономики утверждают, что в скором времени доллар начнет терять свои позиции. Это означает, что он приблизит свой крах. 

Как сообщают, на звание новой мировой валюты могут претендовать деньги сразу нескольких стран мира - Японии, Великобритании, Европейского Союза и Китая. В некоторых источниках сообщают, что некоторые эксперты уверяют, что первенство получит криптовалюта.

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