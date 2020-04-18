40% американцев потеряли доходы из-за коронавируса

Сегодня, 11:08

Александр Зуев

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40% американцев потеряли доходы из-за коронавируса
Потеря доходов из-за пандемии

Около четырех из 10 опрошенных американцев заявили, что им сократили зарплату или они потеряли работу из-за пандемии коронавируса. Таковы результаты опроса общественного мнения, проведенного Pew Research Center. Всего потеряли работу или были уволены из-за вспышки инфекции 28% респондентов, треть из них были вынуждены пойти на сокращение зарплаты. 43% американцев заявили, что столкнулись с обоими вариантами.

При этом шесть из 10 латиноамериканцев сообщили о потере заработной платы или рабочих мест. Лишились зарплаты или работы более половины граждан США в возрасте от 18 до 29 лет и половина тех, кому от 30 до 49 лет. Если пандемия коронавируса продлится несколько месяцев, то ситуация может усугубиться. 53% респондентов заявили, что у них недостаточно сбережений, чтобы жить на них три месяца. 39% опрошенных заявили, что экономические проблемы продлятся более года, а 32% считают, что они затянутся на шесть месяцев.

Всего опросом были охвачены более 4,9 тыс. человек,пишет Интерфакс.

Отметим, что в США число жертв коронавируса достигло 45 тыс. Всего заразилось инфекцией более 824 тысячи человек. За прошедшие сутки в США скончалось свыше 2,7 тыс. пациентов.

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