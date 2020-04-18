Американской «долларовой пирамиде» угрожает крах

Сегодня, 09:23

Анна Лисова

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Американской «долларовой пирамиде» угрожает крах
Крах доллара

Пандемия COVID-19 может спровоцировать крах долларовой пирамиды, считает заведующий кафедрой финансов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Александр Хандруев. Он предположил, что главным претендентом на роль глобальной мировой валюты вместо доллара США может стать криптовалюта, пишет ФАН.

Издание The Washington Post сообщило, что из-за пандемии COVID-19 государственный долг США, а также долги американских корпораций в 2020 году достигнут рекордных размеров. Дефицит федерального бюджета страны может вырасти до 4 трлн долларов. Для поддержки экономики США Федеральная резервная система понизила ключевую ставку до нуля, и добавила в свой портфель еще 2 трлн долларов.

По мнению Александра Хандруева, та политика, которую придерживаются в США, запуская печатный станок, может развалить в итоге финансовую систему страны.

«Если казначейство, Минфин США лимитируют госбумаги, то на вторичном рынке их может скупать ФРС. Когда ФРС покупает — это называется эмиссия, но когда мы получаем доллары, мы тратим их на американские госбумаги, становимся держателями этих бумаг и в принципе наше богатство — это долг американского казначейства, американского правительства перед вами. Это не долг ФРС как таковой, и они свой долг будут погашать тем, что будут пускать новый долг, и так будет еще очень долго, пока в один момент не кончится крахом. Рано или поздно «долларовая пирамида» развалится. Следовательно, деловой оборот будет искать новые способы проведения сделок», — объяснил эксперт.

В такой ситуации вряд ли доллар долго будет оставаться главной резервной валютой. На его место могут претендовать евро, английские фунты стерлингов, японские иены или китайские юани. Но не исключено, что место доллара займет криптовалюта.

Выбрать новую резервную валюту не так уж и просто. Ведь она должна быть более надежной, ликвидной и менее волатильной, чем американский доллар. К тому же, чтобы перейти на новую резервную валюту необходимо время. Также необходимо будет разобраться в том, кто будет заниматься выпуском новой резервной валютой, если это будет криптовалюта, и кто возьмет на себя все вопросы регулирования.

Хандруев считает, что именно у криптовалюты есть наибольший потенциал для того, чтобы стать мировой резервной валютой, поскольку это защитит другие страны от зависимости ситуации в финансовой и политической системе той страны, чья валюта выполняла функцию резервной.

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