Власти Японии из-за коронавируса раздадут населению деньги: названа сумма

Стало известно, что Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял решение выплатить финансовое пособие всем жителям страны в размере 100 тыс. иен (926$). Сумма одинаковая для всех, независимо от дохода. Для экономики Японии это обойдется в 1,2 трлн иен (11 млрд$). Но старший экономист исследовотельского института Daiwa, Кейджи Канда раскритиковал эту инициативу.

Ранее Абэ также принял решение продлить ЧП на територии всей страны до 6 мая.

И вот как издание Bloomberg прокомментировало эту идею: «Это запоздалая мера, которая не поможет большинству граждан».

Япония не первая страна, которая решила выплатить денежную поддержку населению. Ранее об этом задумывалась Испания. Почти все страны мира приняли решение выплатить финансовую компенсацию: Япония — 100 тыс. иен (926$), в Гонгонге — 10 тыс. гонконгских долларов (95 тыс. рублей), в Сингапуре — 600 сингапурских долларов (31 тыс. рублей), в марте эти суммы утроились; США — 1200$; в Канаде — детское пособие 300 кан.$ (16 тыс. рублей), одиноким — 400 кан.$ (21 тыс. рублей), семьям — 600 кан.$ (31 тыс. рублей);

в Германии на поддержку экономики власти решили выделить больше 1,1 трлн евро; Испания уже в мае начнет выплачивать по 500 евро, а Италия — 600 евро. Россия выделит деньги малому и среднему бизнесу на выдачу зарплат сотрудникам.