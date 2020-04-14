Власти Японии из-за коронавируса раздадут населению деньги: названа сумма

Стало известно, что Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял решение выплатить финансовое пособие всем жителям страны в размере 100 тыс. иен (926$). Сумма одинаковая для всех, независимо от дохода. Для экономики Японии это обойдется в 1,2 трлн иен (11 млрд$). Но старший экономист исследовотельского института Daiwa, Кейджи Канда раскритиковал эту инициативу.
Ранее Абэ также принял решение продлить ЧП на територии всей страны до 6 мая.
Япония не первая страна, которая решила выплатить денежную поддержку населению. Ранее об этом задумывалась Испания. Почти все страны мира приняли решение выплатить финансовую компенсацию: Япония — 100 тыс. иен (926$), в Гонгонге — 10 тыс. гонконгских долларов (95 тыс. рублей), в Сингапуре — 600 сингапурских долларов (31 тыс. рублей), в марте эти суммы утроились; США — 1200$; в Канаде — детское пособие 300 кан.$ (16 тыс. рублей), одиноким — 400 кан.$ (21 тыс. рублей), семьям — 600 кан.$ (31 тыс. рублей);
в Германии на поддержку экономики власти решили выделить больше 1,1 трлн евро; Испания уже в мае начнет выплачивать по 500 евро, а Италия — 600 евро. Россия выделит деньги малому и среднему бизнесу на выдачу зарплат сотрудникам.
Комментировать