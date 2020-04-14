В России с 1 мая повышаются пенсии: прибавки и доплаты получат не все

Сегодня, 15:07

Анна Лисова

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В России с 1 мая повышаются пенсии: прибавки и доплаты получат не все
Прибавка к пенсии пенсионерам

Уже в мае российским пенсионерам выплатят прибавку к пенсии. В Пенсионном фонде РФ сообщили, что получат эту прибавку лица, которым уже исполнилось 80 лет. Дополнительную выплату в размере одной тысячи рублей в мае выплатят одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет, сообщает Лайф.Ру. Эта выплата коснется только пенсионеров, которые проживают на территории Московской области не менее десяти лет и выплачиваться она будет ежемесячно.

Также в мае в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне ветераны и приравненные к ним лица должны получить федеральные выплаты. 75 тыс. рублей получат участники, инвалиды войны, вдовы и вдовцы ветеранов, несовершеннолетние узники лагерей. По 50 тыс. рублей получат труженики тыла и совершеннолетние узники лагерей.

Регионы также могут установить свои собственные доплаты для пенсионеров и ветеранов. Поэтому, к примеру, в Тверской области ветеранам дополнительно выплатят ещё по 25 000 рублей из местного бюджета. Узнать сумму доплат, если они назначены, можно в отделении социальной защиты по месту жительства.

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