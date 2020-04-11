Россия начала продавать газ в Китай в 1,5 раза дешевле

Сегодня, 17:54

Staalker

0

Image 16+
Россия начала продавать газ в Китай в 1,5 раза дешевле

Когда в 2014 году был подписан договор о строительстве газопровода "Сила Сибири", цифры будущей стоимости газа для Китая не озвучивались. Аналитики в то время предполагали, что стоимость будет составлять 350-385 долларов за тысячу кубометров. Эта цена соответствовала мировым нормам того времени. Однако начавшийся кризис, связанный с ценами на нефть и пандемией коронавируса, изрядно повлиял и на мировую стоимость газа. 

Недавно стало известно, что в январе-феврале тысяча кубометров газа поставлялась в Китайскую республику за 203 доллара. Цена на газ связана со стоимостью мазута и газойля, а стоимость этих продуктов напрямую связана с ценой на нефть. Цена мазута и газойля рассчитывается исходя из стоимости нефти марки "Брент" за предыдущие 3 квартала. Большую часть прошлого года баррель этой нефти стоил примерно 64 доллара. Однако в первом квартале стоимость этого продукта упала примерно в 2 раза, так что весьма заметно изменится и стоимость газойля с мазутом.

Хотя стоимость газа и будет вскоре еще снижена, она по-прежнему остается выше, чем при европейских поставках. В январе газ для Европы стоил 168 долларов, а в феврале 145 долларов за тысячу кубометров, сообщает Новостной фронт.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Оценена себестоимость препаратов, тестируемых от коронавируса

11-04-2020, 15:15

Российские пенсионеры с 1 мая 2020 получат ежемесячные прибавки в 1000 рублей, но не все

11-04-2020, 05:30

Руспродсоюз назвал продукты, которые подорожают через две недели

10-04-2020, 13:16

СМИ: Китай ждет расплата за вирус

8-04-2020, 20:21

Менее половины россиян с кредитами смогут воспользоваться кредитными каникулами

8-04-2020, 14:43

Эксперты считают, что власти недооценивают масштабы кризиса из-за коронавируса

8-04-2020, 11:38

Саудовская Аравия поставила ультиматум по нефти России

7-04-2020, 23:10

Отключать коммунальные услуги за долги не будут до конца года

6-04-2020, 21:16

Оружейные санкции США помогли России увеличить экспорт вооружения

6-04-2020, 16:28

Экономисты прогнозируют двухлетнюю рецессию в РФ

6-04-2020, 09:37

Экспертом названы ключевые последствия для экономики из-за пандемии коронавируса

4-04-2020, 18:05

В Италии стали бояться больше голода, чем коронавируса

2-04-2020, 14:13

Россияне в 2020 году могут потратить 3 трлн наличных сбережений из-за коронавируса

2-04-2020, 10:43

Социальные пенсии выросли с 1 апреля на 6,1%

1-04-2020, 23:14

Bloomberg предрек нефтяному рынку апокалипсис

1-04-2020, 14:44

Россия станет тихой гаванью для капитала, считают американские журналисты

1-04-2020, 12:50

OilPrice: Россия лишила США «энергетической независимости»

1-04-2020, 08:25

Отрицательные цены на нефть появились на рынке США

29-03-2020, 19:02

Яндекс выделит 250 млн рублей на перевозку медработников, лекарств и продуктов

27-03-2020, 13:21

Промышленники предупредили о риске дефицита муки

27-03-2020, 10:21

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров