Россия начала продавать газ в Китай в 1,5 раза дешевле

Когда в 2014 году был подписан договор о строительстве газопровода "Сила Сибири", цифры будущей стоимости газа для Китая не озвучивались. Аналитики в то время предполагали, что стоимость будет составлять 350-385 долларов за тысячу кубометров. Эта цена соответствовала мировым нормам того времени. Однако начавшийся кризис, связанный с ценами на нефть и пандемией коронавируса, изрядно повлиял и на мировую стоимость газа.

Недавно стало известно, что в январе-феврале тысяча кубометров газа поставлялась в Китайскую республику за 203 доллара. Цена на газ связана со стоимостью мазута и газойля, а стоимость этих продуктов напрямую связана с ценой на нефть. Цена мазута и газойля рассчитывается исходя из стоимости нефти марки "Брент" за предыдущие 3 квартала. Большую часть прошлого года баррель этой нефти стоил примерно 64 доллара. Однако в первом квартале стоимость этого продукта упала примерно в 2 раза, так что весьма заметно изменится и стоимость газойля с мазутом.

Хотя стоимость газа и будет вскоре еще снижена, она по-прежнему остается выше, чем при европейских поставках. В январе газ для Европы стоил 168 долларов, а в феврале 145 долларов за тысячу кубометров, сообщает Новостной фронт.