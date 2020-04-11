Кудрин предупредил российские банки о скором кризисе

Сегодня, 10:01

Анна Лисова

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Кудрин предупредил российские банки о скором кризисе

Российские банки могут ощутить кризис в ближайшие 3-6 месяцев, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин, сообщает ТАСС.

Он не исключает, что им может понадобиться государственная поддержка, чтобы остаться наплаву. 

Как объяснил Кудрин, в случае, если в скором времени не перезагрузится экономика, то немало компаний попросту исчезнет, а долги этих компаний попросту перекинутся на банки. И в зависимости от объемов так называемых «плохих» долгов будет зависеть состояние банковской системы страны.

Банковский сектор напрямую ощутит влияние кризиса через три месяца, а через полгода будет понятно, насколько сильно пострадают банки из-за сложившейся сейчас ситуации. 

«Может быть, банкам надо будет добавлять капитал», - подчеркнул Кудрин. 

Чтобы снизить негативное влияние на банковский сектор, Кудрин предлагает поддержать экономику за счет средств государственного займа и Фонда национального благосостояния. Это удержит от разорения компании, предотвратит масштабный скачок безработицы и резкое снижение доходов населения. 

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