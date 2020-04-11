В Нидерландах из-за коронавируса уничтожили миллионы тюльпанов

Снижение спроса на цветы, спровоцированное пандемией коронавируса, заставляет цветочные компании Нидерландов уничтожать цветы.

Издание New York Times со ссылкой на менеджера по продажам голландского конгломерата флористов Royal Flora Holland Фреда ван Тола сообщает, что из-за пандемии коронавируса уже уничтожено 400 млн цветов.

Фред ван Тол уточнил, что было уничтожено 140 млн голландских тюльпанов, а за 4 недели с начала сезона продаж этих цветов спрос на них на 50% ниже, чем в минувшем году.

«Этот вирус поразил нас прямо в разгар продаж тюльпанов. Это очень больно. В этом году у нас были тюльпаны очень хорошего качества. Я не смог смотреть, как уничтожают цветы, сел на велосипед и уехал», — отметил Фред ван Тол.

Помимо этого, коронавирус лишил Голландию туристов, которые приезжают в страну летом, чтобы посмотреть на поля тюльпанов, нарциссов и гиацинтов в Лиссе.

Отметим, сезон тюльпанов длится около 8 недель и начинается он в марте. За этот период в Голландии средняя выручка всех производителей цветов достигает 30 млн долларов. Чтобы хоть как-то удержать ситуацию, в стране разрешили работать небольшим цветочным магазинам, поэтому компании, ориентированы на поставку цветов на внутренний рынок, еще держатся наплаву. А вот тем компаниям, которые продавали цветы на экспорт, сейчас очень сложно.