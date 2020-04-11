На дополнительные выплаты медикам правительство выделило 50 млрд рублей

Сегодня, 08:18

Анна Лисова

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На дополнительные выплаты медикам правительство выделило 50 млрд рублей
Доплата медицинским работникам

Из резервного фонда правительства на стимулирующие выплаты врачам и медицинскому персоналу, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией выделено 45,6 млрд рублей, сообщает РБК. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания, на котором присутствовали его заместители.

«Эти выплаты получат и те медики, которые работают в учреждениях подведомственных федеральным органам исполнительной власти, включая силовые, правоохранительные структуры», - сказал Мишустин.

Выделяться эти средства из резерва будут в апреле, мае и июне. Соответствующее распоряжение Михаил Мишустин подписал 12 апреля.

Из озвученной суммы врачам будет выплачено по 80 тыс. рублей, врачи скорой помощи получат по 50 тыс. рублей, такая же помощь будет выплачиваться и среднему медицинскому персоналу. Фельдшеры, медсестры, водители карет скорой помощи получат по 25 тыс. рублей. Помимо стимулирующих выплат, часть средств из выделенной суммы пойдет на субсидии организациям, подведомственным Минздраву, Минобрнауки России и Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА).

Отметим, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что дополнительные выплаты необходимо выделить медработникам.

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