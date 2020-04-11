Названы профессии, которые будут востребованы после пандемии коронавируса

Программисты и специалисты по продвижению в соцсетях станут самыми популярными профессиями после окончания пандемии коронавируса.

Такое мнение высказал директор центра занятости населения «Моя работа» Роман Шкут. Также, по его словам, востребованными останутся слесари, электрики, сантехники и другие профессии, которые предполагают работу руками. После пандемии появятся и новые профессии, такие, как занятость в области продовольственной безопасности. Кроме того, экономике понадобятся не просто агрономы, а специалисты, которые смогут спрогнозировать уровень урожайности. Шкут подчеркнул, что в целом будет востребовано среднее образование. Сейчас в России востребованы профессии курьера, почтальона, грузчика, кассира и фасовщика.

Шкут также добавил, что в банке рынка занятости более 30 тысяч предложений, связанных с дистанционным режимом, пишет Российская газета . Работодатели способны приспособиться к новым условиям и предложить высокооплачиваемые вакансии.