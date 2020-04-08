Руспродсоюз назвал продукты, которые подорожают через две недели

Эксперты предположили, какие продукты подорожают в России до конца апреля. Руспродсоюз заявил, что цена на некоторые продукты повысится уже через 2 недели. Представитель Института нового общества Василий Колташов сообщил, что в первую очередь поднимется стоимость продуктов простого сегмента. Так, цена на яйца и мясо птицы может возрасти на 20%. В РАНХиГС отметили, что также подорожает рыба. Более того, цена на рыбу зависит от мирового уровня, поэтому при падении рубля и укреплении доллара подорожание неизбежно.

Изменятся ценники и на чай и кофе, поскольку они не производятся в России, а привозятся из других стран. Растворимый кофе подорожает на 5%, зерновой — на 8%. Некоторые эксперты предполагают, что скачок достигнет 15%. Менее доступными для граждан станут консервы, поскольку сейчас спрос на них увеличился. Возрастет в цене и мука, а, следовательно, и макароны, на 20%. Рост цен на хлеб ожидается до 5%, поскольку этот продукт питания защищен госсубсидиями.