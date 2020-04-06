СМИ: Китай ждет расплата за вирус

Мир заставит ответить Китай за коронавирус. По крайней мере, попытки привлечь Поднебесную к ответственности будут предприняты в будущем или уже предпринимаются.

От Китая уже в открытую начинают требовать триллионы долларов компенсации за загубленные коронавирусом человеческие жизни и экономический ущерб. Дональд Трамп, президент США, первым пошел в атаку на КНР. Он остается верен себе и никогда не называет коронавирус так, как ученые, а только - китайским. Глава Белого дома винит Поднебесную в сокрытии настоящего положения дел. Добавила масла в огонь и британская разведка, которая убеждена, что коронавирус сбежал из лаборатории в Ухани. А их в этом городе две. Вопрос только в том, когда это случилось.

Но очевидно, что Китай знал о вспышке коронавируса намного раньше, нежели проинформировал о ней ВОЗ.

«Суть утверждения сводится к следующему. Если бы Китай вовремя рассказал западным странам, что найден новый страшный вирус, то страны цивилизованного Запада подготовились бы и эпидемии не было. А Китай все скрыл, врачей-правдорубов цензурировал, и вообще он теперь должен ответить за весь экономический ущерб и потерянные жизни граждан западного мира, которые умерли из-за действий Пекина», - растолковал Иван Данилов ( РИА Новости ).

The Daily Mail, авторитетное британское издание, в своем воскресном выпуске даже назвало конкретные суммы, которое правительство страны может требовать с Китая за нанесенный ущерб.

«Китай должен нам 351 миллиардов фунтов стерлингов (примерно 433 миллиарда американских долларов США). Британия должна преследовать Пекин через международные суды», - пишет таблоид.

Сообщается, что уже сейчас влиятельные парламентские силы призывают Великобританию пересмотреть отношения с Китаем. Исследования показывают, что из-за пандемии коронавируса ведущие экономики мира уже потеряли 3,2 триллиона фунтов. К слову, в Штатах уже поданы коллективные иски в отношении Китая за подавление информации о вирусе в ранней стадии и о компенсации. Подобных исков в ближайшее время может быть множество, в том числе в международные судебные инстанции.

Впрочем, шансы реально получить от Китая эти триллионы призрачны, но медийные усилия сейчас и в будущем могут несколько умерить недовольство рядовых граждан.