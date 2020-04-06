Менее половины россиян с кредитами смогут воспользоваться кредитными каникулами

Эксперты подсчитали, что кредитными каникулами смогут воспользоваться менее 50% россиян, которые ранее взяли ипотеку или кредит на покупку автомобиля. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ ». Согласно условиям кредитных каникул, введенных на фоне коронавируса, ими воспользоваться могут те, у кого ипотечный кредит не выше 1,5 млн рублей, либо автокредит на сумму не более 600 тыс. рублей.

Эксперты отмечают, что на таких условиях претендовать на кредитные каникулы с учетом лимитов могут порядка 45% владельцев автокредитов (около 700 тысяч кредитов). Также воспользоваться кредитными каникулами смогут 49% граждан с оформленной ипотекой (свыше 2,5 млн кредитов).

По потребительским кредитам ситуация кардинально отличается. Кредитными каникулами смогут воспользоваться 72% тех, кто их оформил. Под условия кредитных каникул попадает 32 млн потребительских кредитов. Речь идет о кредитах на сумму до 250 тыс. рублей. Также каникулы смогут получить 90% владельцев кредитных карт (более 45 млн). Это кредиты физлиц на сумму до 100 тыс. рублей.