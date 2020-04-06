Эксперты считают, что власти недооценивают масштабы кризиса из-за коронавируса

Экономический кризис 2020-го из-за пандемии коронавируса рискует стать «матерью всех рецессий», но власти либо бездействуют, либо принимают меры, коих явно недостаточно. Члены Экономического клуба ФБК Grant Thornton считают, что российскими властями катастрофически недооценен масштаб кризиса, который надвигается и по масштабам превзойдет спад 2008-2009 годов.

Профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин считает, что экономику России сейчас можно поддержать только крупными вливаниями. Это должно быть не менее 3-4 триллионов рублей. В то же время меры, к которым прибегло государство, говорят, что вливания будут примерно на уровне 2-3 процентов ВВП, а это мало. Взять, к примеру, другие государства. В США этот показатель поддержки экономики равен 10,5 процентов, в Австралии 9,7 процента, в Канаде - 6. А в России только 3. Это потому что, как считает Вьюгин, в России привыкли «брать», но не «раздавать».

«Если сейчас активно не помогать компаниям сохранять фонды и рабочие места, впоследствии восстановление экономики будет идти крайне медленно и очень трудно», - цитирует эксперта РБК.

Глава Экономической экспертной группы Евсей Гурвич также солидарен с предыдущим оратором - правительство недооценивает масштабы возможного кризиса. Он считает, что пустить на борьбу с последствиями спада 10 процентов ВВП, как Штаты, РФ сейчас себе позволить не может, но 3-4 процента - вполне.

И это надо делать, так как страну уже скоро ждет сокращение экспорта в виду глобального снижения спроса на фоне пандемии, а также отток капитала в страны с развитой экономикой. Эксперты уверены, что сейчас центральная власть должна принимать взвешенные решения, а не перекладывать все на регионы.

«Предлагается назвать нынешний кризис «мать всех рецессий», потому что он будет сильнее предыдущих», - подытожил эксперт.