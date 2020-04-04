Оружейные санкции США помогли России увеличить экспорт вооружения

Китайское агентство "Синьхуа" проанализировало данные Министерства обороны Российской Федерации и пришло к несколько парадоксальному выводу: американские санкции укрепили позиции России на мировом рынке вооружений. В 2018 году Российская Федерация продала оружия на 15 миллиардов долларов, а в 2019 году размер продаж превзошел 15,2 миллиарда долларов.

Сейчас Российская Федерация уверенно занимает второе место на мировом рынке оружия - примерно 20% всех продаваемых вооружений сделаны в России. В прошлом году Россия продавала свое оружие более чем в 50 государств мира. Основными партнерами РФ в этой части мировой торговли стали Индия и Турция, а также государства Персидского залива. Особый интерес у иностранных держав вызывают отечественные комплексы С-400. Сейчас некоторые страны высказали заинтересованность в покупке комплексов С-350 и С-500.

Укрепление на мировом рынке оружия по прогнозам китайских журналистов сможет стимулировать и другие отрасли производства в России. Таким образом, работники издания "Синьхуа" выразили твердую уверенность в неэффективности антироссийских санкций: напротив, преодолевая американский остракизм, Россия только усиливает свои позиции в мире.