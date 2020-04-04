Экономисты прогнозируют двухлетнюю рецессию в РФ

При благоприятном сценарии экономика России может погрузиться в двухлетнюю рецессию. Об этом рассказали эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), передает РБК . В своем прогнозе они отметили, что даже такой вариант повлечет падение ВВП за два года на 3%.

Основным автором этой аналитической записки стал руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов. В прогнозе говорится о том, что самый благоприятный сценарий возможен только при активных действиях государства в минимизации влияния кризиса.

Но даже если государство будет предпринимать меры по сдерживанию падения экономики, влияния внешних факторов избежать на 100% не удастся. На фоне начавшегося мирового кризиса российская экономика также будет сокращаться.

Эксперты ЦМАКП считают, что самым вероятным будет «жесткий» сценарий. Они назвали его «конструктивным», уточнив, что он возможен с 55-57% вероятности. Падение реального ВВП в этом «конструктивном», то есть оптимистическом, сценарии удастся удержать на уровне 2,3–2,5% в 2020 году и 0,5–0,8% в 2021 году. За два года, таким образом, экономика сократится на 2,8–3,3%. После окончания кризиса в 2022 году экономика вернется к росту, но очень медленному: 0,6–1%.

Поэтому говорить о том, что российская экономика начнет давать более 3% ВВП ежегодно, чего планировал добиться президент РФ Владимир Путин, сейчас не приходится. По прогнозам экономистов, на восстановление экономики уйдет не менее двух лет, а выйти на 3,1% годовых удастся к 2024 году, то есть, к следующим президентских выборам. В случае, если государство не будет оказывать поддержку, то рецессия может быть еще более глубокой. Такой вариант повлечет падение ВВП в текущем году на 3-3,3%, в 2021 году — на 0,8–1%.

Аналитики предупреждают, что в сложившейся ситуации не избежать скачка бедности и безработицы. Из-за снижения цен на нефть немало компаний даже после окончания карантина попросту не смогут вернуться к прежним объемам производства. В итоге начавшийся карантин для немалого числа россиян станет начало периода безработицы. Тем не менее, при активной антикризисной политике безработицу удастся удержать в пределах 5,5–5,8% (сейчас около 4,6%) на пике, который ожидается в 2021 году. После чего она начнет интенсивно снижаться.