Экономисты прогнозируют двухлетнюю рецессию в РФ

Сегодня, 09:37

Анна Лисова

0

Image 16+
Экономисты прогнозируют двухлетнюю рецессию в РФ
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

При благоприятном сценарии экономика России может погрузиться в двухлетнюю рецессию. Об этом рассказали эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), передает РБК. В своем прогнозе они отметили, что даже такой вариант повлечет падение ВВП за два года на 3%.

Основным автором этой аналитической записки стал руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов. В прогнозе говорится о том, что самый благоприятный сценарий возможен только при активных действиях государства в минимизации влияния кризиса.

Но даже если государство будет предпринимать меры по сдерживанию падения экономики, влияния внешних факторов избежать на 100% не удастся. На фоне начавшегося мирового кризиса российская экономика также будет сокращаться.

Эксперты ЦМАКП считают, что самым вероятным будет «жесткий» сценарий. Они назвали его «конструктивным», уточнив, что он возможен с 55-57% вероятности. Падение реального ВВП в этом «конструктивном», то есть оптимистическом, сценарии удастся удержать на уровне 2,3–2,5% в 2020 году и 0,5–0,8% в 2021 году. За два года, таким образом, экономика сократится на 2,8–3,3%. После окончания кризиса в 2022 году экономика вернется к росту, но очень медленному: 0,6–1%.

Поэтому говорить о том, что российская экономика начнет давать более 3% ВВП ежегодно, чего планировал добиться президент РФ Владимир Путин, сейчас не приходится. По прогнозам экономистов, на восстановление экономики уйдет не менее двух лет, а выйти на 3,1% годовых удастся к 2024 году, то есть, к следующим президентских выборам. В случае, если государство не будет оказывать поддержку, то рецессия может быть еще более глубокой. Такой вариант повлечет падение ВВП в текущем году на 3-3,3%, в 2021 году — на 0,8–1%.

Аналитики предупреждают, что в сложившейся ситуации не избежать скачка бедности и безработицы. Из-за снижения цен на нефть немало компаний даже после окончания карантина попросту не смогут вернуться к прежним объемам производства. В итоге начавшийся карантин для немалого числа россиян станет начало периода безработицы. Тем не менее, при активной антикризисной политике безработицу удастся удержать в пределах 5,5–5,8% (сейчас около 4,6%) на пике, который ожидается в 2021 году. После чего она начнет интенсивно снижаться.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Экспертом названы ключевые последствия для экономики из-за пандемии коронавируса

4-04-2020, 18:05

В Италии стали бояться больше голода, чем коронавируса

2-04-2020, 14:13

Россияне в 2020 году могут потратить 3 трлн наличных сбережений из-за коронавируса

2-04-2020, 10:43

Социальные пенсии выросли с 1 апреля на 6,1%

1-04-2020, 23:14

Bloomberg предрек нефтяному рынку апокалипсис

1-04-2020, 14:44

Россия станет тихой гаванью для капитала, считают американские журналисты

1-04-2020, 12:50

OilPrice: Россия лишила США «энергетической независимости»

1-04-2020, 08:25

Отрицательные цены на нефть появились на рынке США

29-03-2020, 19:02

Яндекс выделит 250 млн рублей на перевозку медработников, лекарств и продуктов

27-03-2020, 13:21

Промышленники предупредили о риске дефицита муки

27-03-2020, 10:21

Сбербанк предоставит пострадавшим от коронавируса кредитные каникулы до шести месяцев

27-03-2020, 01:24

Аналитики: Биткоин будет стоить $350 тысяч долларов

26-03-2020, 15:10

«Газпром» ударил по конкурентам на европейском рынке

26-03-2020, 11:25

В России из-за коронавируса может почти полностью прекратиться региональное авиасообщение

25-03-2020, 17:36

Российский истребитель МиГ-35 «убил» французский Rafale

24-03-2020, 09:37

Time рассказал, почему Саудовская Аравия и Россия сошлись в нефтяной войне

21-03-2020, 14:36

В Турции отели не откажутся от «шведского стола» из-за коронавируса

20-03-2020, 14:50

Японский банк: цены на нефть могут опуститься ниже ноля

19-03-2020, 17:14

Американские СМИ: РФ достигла своей цели в нефтяной войне

19-03-2020, 11:46

Нефть Brent упала ниже $25 впервые с мая 2003

19-03-2020, 00:00

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров