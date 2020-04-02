Экспертом названы ключевые последствия для экономики из-за пандемии коронавируса

Ведущий экономист Всемирного экономического форума Роберто Кротти рассказал о ключевых последствиях пандемии коронавируса. Из-за глобального карантина большинство людей перейдут на цифровые технологии, заметил экономист. По его мнению, цифровизация начнет активно развиваться, что может привести к Четвертой индустриальной революции. При этом экономика станет менее взаимосвязанной, а торговля будет сокращаться, произойдут изменения в цепочках производства и сбыта, утверждает Кротти.

С развитием текущей ситуации традиционная часть экономики войдет в стагнацию. По словам эксперта, больше всего пострадают те, кто меньше всего внедрял цифровые технологии. Роберто Кротти также отметил, что определенно сказать, как долго продержится этот эффект, невозможно.

3 апреля глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что нынешняя ситуация в мировой экономике еще хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, пишет ПРАЙМ . В связи с этим 85 стран обратились в фонд за экстренным финансированием в связи с пандемией коронавируса.