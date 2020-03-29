В Италии стали бояться больше голода, чем коронавируса

Сегодня, 14:13

Ольга Громова

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В Италии стали бояться больше голода, чем коронавируса

В Италии продолжает накаляться обстановка. Люди, закрытые на карантин, сейчас боятся не только коронавируса, но и города. Причем, бедность страшит больше, нежели COVID-19, констатирует британское издание The Guardian в своей публикации.

В последние дни итальянцы ведут себя не так, как на заре пандемии. Весь мир восхищался реакцией итальянцев на заточение в своих квартирах. Они выходили на балконы, пели, адресовали медикам аплодисменты. Но сейчас людям не до песен и не до серенад. Многим буквально нечего есть. Особенно переживают жители беднейших районов Италии - Кампании, Калабрии, Сицилии и Апулии. Там запасы провизии заканчиваются.

«Больше никто не поёт и не танцует на балконах», — поведал изданию священник церковной благотворительной организации в Неаполе.

Люди не перестали бояться коронавируса, но голода начали бояться больше, констатирует он. Многие из них из-за пандемии уже потеряли работу и начали обращаться в банки продовольствия за бесплатной едой. Власти видят взрывоопасную ситуацию и начинают давить на владельцев небольших магазинов, призывая начать раздавать еду бесплатно. А это означает, что такой шаг может привести к фактическому разорению.

В супермаркетах участились кражи, люди на грани отчаяния штурмуют их и убегают с продуктами, не рассчитавшись. По этой причине полиция сейчас вынуждена патрулировать и магазины. С начала эпидемии жертвами нового коронавируса в Италии стали более 101 тысячи человек, 11,5 тысячи умерли, напоминает ИноСМИ. За последние сутки в стране умерли 727 человек.

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