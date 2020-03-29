Россияне в 2020 году могут потратить 3 трлн наличных сбережений из-за коронавируса

Коронавирус может спровоцировать россиян начать активно тратить свои наличные сбережения уже в нынешнем, 2020-ом, году. Эти траты могут составить от одного до трех триллионов рублей. Это будет примерно от 10 до 50 процентов средств, которые есть у граждан в «банке». Об этом сообщает газета «Известия».

В прогнозе Национального рейтингового агентства (НРА) и БКС «Премьер» говорится, что кризис, сложная ситуация в экономике и связанное с этим снижение реальных доходов, а также увеличение безработицы вынудят россиян вскрыть свою кубышку. Количество прогнозируемых трат граждан на этот раз прогнозируется беспрецедентное. Активное снижение личных накоплений жителей страны в последний раз было зафиксировано в 2015 году. Однако тогда показатель трат исчислялся на уровне одного процента, отмечает издание.

Эксперты уверены, что россияне сначала начнут тратить свои сбережения в рублях. Валюту оставят на потом - многие все еще надеются на то, что смогут заработать на курсовой разнице. По оценке «БКС Премьер», на руках у людей пока 10,6 триллионов рублей, из которых 6,2 в национальной валюте, а 4,4 - в иностранной.