Bloomberg предрек нефтяному рынку апокалипсис

Сегодня, 14:44

Ольга Громова

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Bloomberg предрек нефтяному рынку апокалипсис

Сегодня, 1 апреля, истек срок действия соглашения сделки ОПЕК+. В мире из-за пандемии коронавируса наблюдается беспрецедентное снижение спроса на нефть. Оба эти факторы приведут к Апокалипсису на нефтяном рынке уже в апреле. Об этом сообщают аналитики агентства Bloomberg.

Производители нефти из-за небывалого одновременного падения цены и спроса уже столкнулись с определенной проблемой - нехваткой емкостей для хранения сырья. И этот фактор, по мнению аналитиков, станет решающим и еще больше усугубит и без того тяжелую ситуацию.

Согласно прогнозам, в апреле 2020-ого спрос на черное золото понизится еще на 15-20 миллионов баррелей в сутки в сравнении с предшествующим годом.

Всю «прелесть» нехватки емкостей, как полагают в агентстве IHS Markit, мировые производители нефти начнут ощущать уже в средине года. И тогда может произойти то, что прогнозируют специалисты Energy Aspect Ltd: цены на нефтяную смесь марки Brent могут снизиться до 10 долларов за баррель. Это станет настоящим ударом, Апокалипсисом.

Кризис на рынке нефти приведет к серьезным переменам в мировой энергетике. Зеленая энергетика, экологичные источники энергии рискуют выйти на первое место по популярности. Спрос на углеводороды может уже никогда не вернуться до былых значений.

Спрос на нефть резко упал в начале 2020 года по причине пандемии коронавируса. Потом Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться по вопросам прекращения нефтедобычки. Из-за разногласий и прекращения действия сделки ОПЕК+ цены на нефть Brent обвалились до минимумов с 2002 года, нефть Urals опускалась до уровня 1999 года.

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