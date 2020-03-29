OilPrice: Россия лишила США «энергетической независимости»

Решительные действия России лишили США главенствующих позиций на нефтяном рынке, считают эксперты издания OilPrice.

На страницах OilPrice вышла публикация, перевод которой был предоставлен порталом «ПолитРоссия ».

Россия, решив выйти из ОПЕК+, фактически уничтожила американскую сланцевую промышленность. Срыв продления сделки ОПЕК+ нанес удар по всему мировому рынку нефти. С 1 апреля Россия может увеличить добычу черного золота на столько, на сколько посчитает необходимым. Саудовская Аравия в ответ намерена насытить рынок своей дешевой нефтью. И эти события, считают эксперты, могут нанести существенный урон мировой экономике, хотя наиболее сильно ударят они по США.

Уже сейчас производители сланцевой нефти начали закрывать свои скважины. Но Президент США Дональд Трамп утверждает, что снижение цены на нефть является позитивным фактором для внутренних потребителей.

Ранее производители сланцевой нефти США наращивали добычу, и глава Белого дома заявлял постоянно, что США достигли энергетической зависимости. Но решение России покинуть ОПЕК+ стало неприятным сюрпризом для Вашингтона, поскольку добывать сейчас сланцевую нефть нерентабельно.

Производители сланцевой нефти добиваются, чтобы были введены дополнительные пошлины на иностранную нефть, что позволит создать искусственное «дно» цен на нефть. И сейчас уже понятно, что в условиях «свободного рынка», о котором так часто ранее говорили в США, сланцевая отрасль этой страны попросту погибнет.