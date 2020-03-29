OilPrice: Россия лишила США «энергетической независимости»

Сегодня, 08:25

Анна Лисова

0

Image 16+
OilPrice: Россия лишила США «энергетической независимости»

Решительные действия России лишили США главенствующих позиций на нефтяном рынке, считают эксперты издания OilPrice.

На страницах OilPrice вышла публикация, перевод которой был предоставлен порталом «ПолитРоссия». 

Россия, решив выйти из ОПЕК+, фактически уничтожила американскую сланцевую промышленность.  Срыв продления сделки ОПЕК+ нанес удар по всему мировому рынку нефти. С 1 апреля Россия может увеличить добычу черного золота на столько, на сколько посчитает необходимым. Саудовская Аравия в ответ намерена насытить рынок своей дешевой нефтью. И эти события, считают эксперты, могут нанести существенный урон мировой экономике, хотя наиболее сильно ударят они по США.

Уже сейчас  производители сланцевой нефти начали закрывать свои скважины. Но Президент США Дональд Трамп утверждает, что снижение цены на нефть является позитивным фактором для внутренних потребителей. 

Ранее производители сланцевой нефти США наращивали добычу, и глава Белого дома заявлял постоянно, что США достигли энергетической зависимости. Но решение России покинуть ОПЕК+ стало неприятным сюрпризом для Вашингтона, поскольку добывать сейчас сланцевую нефть нерентабельно. 

Производители сланцевой нефти добиваются, чтобы были введены дополнительные пошлины на иностранную нефть, что позволит создать искусственное «дно» цен на нефть. И сейчас уже понятно, что в условиях «свободного рынка», о котором так часто ранее говорили в США, сланцевая отрасль этой страны попросту погибнет. 

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Отрицательные цены на нефть появились на рынке США

29-03-2020, 19:02

Яндекс выделит 250 млн рублей на перевозку медработников, лекарств и продуктов

27-03-2020, 13:21

Промышленники предупредили о риске дефицита муки

27-03-2020, 10:21

Сбербанк предоставит пострадавшим от коронавируса кредитные каникулы до шести месяцев

27-03-2020, 01:24

Аналитики: Биткоин будет стоить $350 тысяч долларов

26-03-2020, 15:10

«Газпром» ударил по конкурентам на европейском рынке

26-03-2020, 11:25

В России из-за коронавируса может почти полностью прекратиться региональное авиасообщение

25-03-2020, 17:36

Российский истребитель МиГ-35 «убил» французский Rafale

24-03-2020, 09:37

Time рассказал, почему Саудовская Аравия и Россия сошлись в нефтяной войне

21-03-2020, 14:36

В Турции отели не откажутся от «шведского стола» из-за коронавируса

20-03-2020, 14:50

Японский банк: цены на нефть могут опуститься ниже ноля

19-03-2020, 17:14

Американские СМИ: РФ достигла своей цели в нефтяной войне

19-03-2020, 11:46

Нефть Brent упала ниже $25 впервые с мая 2003

19-03-2020, 00:00

The Hill надеются, что нефтяной Армагеддон минует США

14-03-2020, 23:14

Алексей Пушков прокомментировал обвал котировок на рынках США

13-03-2020, 13:30

Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение курса рубля

12-03-2020, 17:53

Эксперты АКРА прогнозируют начало финансового кризиса в России

11-03-2020, 14:33

Российские проблемы с падающим спросом на нефть поможет решить Китай - СМИ

11-03-2020, 14:26

Михаил Крутихин прокомментировал ситуацию на рынке нефти

11-03-2020, 13:57

В Минфине не видят причин для рецессии

11-03-2020, 13:10

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров