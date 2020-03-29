Петербургские ретейлеры проигнорировали распоряжение властей

Сегодня, 19:10

Александр Зуев

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Петербургские ретейлеры проигнорировали распоряжение властей

Власти Петербурга разрешили торговать только продуктами питания и товарами первой необходимости.

Но ретейлеры «Максидом», «Петрович», «Эльдорадо», «М.Видео» и «Леруа Мерлен»  проигнорировали распоряжение властей. Так,  ряд торговых точек в Петербурге продолжает работать. За несоблюдение карантина для ретейлеров предусмотрен небольшой штраф. Судя по всему, это взыскание компаниям выгоднее оплачивать, чем прекращать работу.

Если говорить о законе, то стоит сказать, что список товаров первой необходимости нельзя расценивать однозначно. Это позволяет ретейлерам по-своему толковать распоряжение властей, поэтому торговые точки не закрыли. Подобным образом трактовали распоряжение и в компании «Детки», и в магазине «Лукоморье» в ТРЦ «Академ парк». Вполне возможно, что многие ретейлеры продолжили работать, потому что власти не подкрепили постановления адекватными наказаниями за нарушения, пишет РБК Санкт-Петербург.

Между тем стало известно о сотне нарушителей карантина. Как оказалось,  были открыты и 

салоны красоты, и рюмочные, и компьютерные клубы, и ломбарды. После разъяснительной работы многие нарушители закрыли свои торговые объекты.

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