В России из-за коронавируса может почти полностью прекратиться региональное авиасообщение

Международная ассоциация аэропортов, в которую входят московские и крупнейшие региональные аэропорты России, сообщает о снижении пассажиропотока на 60% в марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение пассажиропотока к началу текущей недели в региональных аэропортах достигло 40%. А на международных воздушных линиях пассажиропоток упал на 80%. Более того, в апреле авиаперевозки могут полностью остановиться, сказано в сообщении ассоциации.

Также было отмечено, что снижение трафика наблюдалось с начала марта. Сегодня пассажиропоток падает на 7-10% в сутки. Как поясняет Ассоциация, развитие ситуации в российских аэропортах отстает от европейских на неделю.

Ассоциация предупредила главу кабмина РФ Михаила Мишустина о риске банкротства российских аэропортов, пишет Rambler News Service . Также Ассоциация высказала ряд предложений для поддержки воздушных гаваней.

Ранее сообщалось о том, что «Аэрофлот» вдвое снизил цены на полеты внутри страны с вылетом в марте, апреле и мае. Известно, что из-за пандемии коронавируса в России ограничили авиасообщение со всеми странами. А чтобы поддержать пассажиропоток, авиакомпании стали снижать стоимость перелетов внутри страны.

Напомним, что ВОЗ объявила вспышку новой инфекции пандемией. В мире заражены уже более 400 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончались.