Российский истребитель МиГ-35 «убил» французский Rafale

Стремительно распространяющийся по миру коронавирус привел к закрытию многих производств, а это, в свою очередь, потянуло за собой срыв различных контрактов. Сейчас во Франции полностью остановлен конвейер Dassault Aviation, компании производящей самолеты Rafale. Все бы ничего, но Индия заключила с Францией на поставку крупной партии этих боевых машин. В то время как карантин продлится минимум еще 2 недели, военные Индии требуют соблюдать условия заключенной сделки.

Первая партия французских боевых машин должна поступить заказчику уже в мае, но очевидно, что сроки не могут быть выдержаны. В этой ситуации, по сообщению Hindustan Times, вполне реален вариант, когда индийская сторона в одностороннем порядке разорвет договоренность с французами и найдет более надежного поставщика оружия.

Как полагают индийские журналисты, наиболее надежным партнером в данной ситуации является Российская Федерация. Российские самолеты МиГ-35 считаются вполне достойной заменой французским Rafale, а индийской армии требуется более сотни новых истребителей. Ранее индийские военные отказывались приобретать самолеты у России, но теперь ситуация может кардинально измениться.