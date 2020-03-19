Time рассказал, почему Саудовская Аравия и Россия сошлись в нефтяной войне

Журналисты американского издания Time рассказали, что стоит за отказом России от снижения уровня нефтедобычи и последующего обвала цен на нефть на «черное золото», к которому приложила руку Саудовская Аравия.

Почему Саудовская Аравия и Россия сошлись в нефтяной войне? Ответ, казалось бы, на поверхности. Но, как говорили мудрецы, зри глубже, в корень проблемы. Авторы издания Time в деталях изучили мотивы РФ и саудитов, которые принудили их сознательно играть на понижение цен на нефть.

Вывод был сделан довольно неожиданный. Обвалив цены на «черное золото» почти на треть, обе страны пытаются достигнуть главной своей цели - вытолкнуть с рынка компании, занимающиеся добычей дорогой по себестоимости сланцевой нефти в США.

Обозреватели при этом напоминают, что подобное на мировом рынке уже было. В 1985 году цены на нефть (из-за резкого повышения нефтедобычи саудитами) разорили Советский Союз. Все это привело сначала к перестройке, а потом и к развалу огромной страны.

Но это не тот случай, констатирует издание, подобного развития событий Путин просто не допустит.

«Сколько еще будет продолжаться эта борьба? Может быть, несколько месяцев. Два командира в этой войне — Путин и саудовский принц Мохаммед бен Салман — являются гордыми, импульсивными людьми, гордящимися своей жесткостью. Каждый из них считает, что у него лучшее оружие, по крайней мере на данный момент», - говорится в переведенной ИноСМИ статье.





Отмечается, что Путин знает, что затеял опасную игру, в первую очередь для России. Поскольку нефть по цене 25 долларов за баррель уже способна затянуть экономику в состояние рецессии. При этом перед ним стоит задание остаться у власти на новый срок, а для этого необходимо повышать уровень жизни простых граждан.

Да и уничтожить сланцевые компании в США - дело вовсе не такое простое, как может показаться. Они могут быть в деле, когда цены высокие, и уйти в сторону, чтобы переждать падение цен.

А они в ближайшее время будут низкими - пандемия привела к снижению спроса.

«Рано или поздно экономики разных стран «выздоровеют» и потребуют больше нефти. Русские и саудиты договорятся о том, как нарастить нефтяные цены. Возобновится и производство сланцевой нефти в США. Так что нам остается только прикидывать, до каких низких цен способны опуститься русские и саудиты», - резюмируют авторы.