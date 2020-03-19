Time рассказал, почему Саудовская Аравия и Россия сошлись в нефтяной войне

Сегодня, 14:36

Ольга Громова

0

Image 16+
Time рассказал, почему Саудовская Аравия и Россия сошлись в нефтяной войне

Журналисты американского издания Time рассказали, что стоит за отказом России от снижения уровня нефтедобычи и последующего обвала цен на нефть на «черное золото», к которому приложила руку Саудовская Аравия.

Почему Саудовская Аравия и Россия сошлись в нефтяной войне? Ответ, казалось бы, на поверхности. Но, как говорили мудрецы, зри глубже, в корень проблемы. Авторы издания Time в деталях изучили мотивы РФ и саудитов, которые принудили их сознательно играть на понижение цен на нефть.

Вывод был сделан довольно неожиданный. Обвалив цены на «черное золото» почти на треть, обе страны пытаются достигнуть главной своей цели - вытолкнуть с рынка компании, занимающиеся добычей дорогой по себестоимости сланцевой нефти в США.

Обозреватели при этом напоминают, что подобное на мировом рынке уже было. В 1985 году цены на нефть (из-за резкого повышения нефтедобычи саудитами) разорили Советский Союз. Все это привело сначала к перестройке, а потом и к развалу огромной страны.

Но это не тот случай, констатирует издание, подобного развития событий Путин просто не допустит.

«Сколько еще будет продолжаться эта борьба? Может быть, несколько месяцев. Два командира в этой войне — Путин и саудовский принц Мохаммед бен Салман — являются гордыми, импульсивными людьми, гордящимися своей жесткостью. Каждый из них считает, что у него лучшее оружие, по крайней мере на данный момент», - говорится в переведенной ИноСМИ статье.


Отмечается, что Путин знает, что затеял опасную игру, в первую очередь для России. Поскольку нефть по цене 25 долларов за баррель уже способна затянуть экономику в состояние рецессии. При этом перед ним стоит задание остаться у власти на новый срок, а для этого необходимо повышать уровень жизни простых граждан.

Да и уничтожить сланцевые компании в США - дело вовсе не такое простое, как может показаться. Они могут быть в деле, когда цены высокие, и уйти в сторону, чтобы переждать падение цен.

А они в ближайшее время будут низкими - пандемия привела к снижению спроса.

«Рано или поздно экономики разных стран «выздоровеют» и потребуют больше нефти. Русские и саудиты договорятся о том, как нарастить нефтяные цены. Возобновится и производство сланцевой нефти в США. Так что нам остается только прикидывать, до каких низких цен способны опуститься русские и саудиты», - резюмируют авторы.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Time рассказал, почему Саудовская Аравия и Россия сошлись в нефтяной войне

Сегодня, 14:36

В Турции отели не откажутся от «шведского стола» из-за коронавируса

Вчера, 14:50

Японский банк: цены на нефть могут опуститься ниже ноля

19-03-2020, 17:14

Американские СМИ: РФ достигла своей цели в нефтяной войне

19-03-2020, 11:46

Нефть Brent упала ниже $25 впервые с мая 2003

19-03-2020, 00:00

The Hill надеются, что нефтяной Армагеддон минует США

14-03-2020, 23:14

Алексей Пушков прокомментировал обвал котировок на рынках США

13-03-2020, 13:30

Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение курса рубля

12-03-2020, 17:53

Эксперты АКРА прогнозируют начало финансового кризиса в России

11-03-2020, 14:33

Российские проблемы с падающим спросом на нефть поможет решить Китай - СМИ

11-03-2020, 14:26

Михаил Крутихин прокомментировал ситуацию на рынке нефти

11-03-2020, 13:57

В Минфине не видят причин для рецессии

11-03-2020, 13:10

Эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля

11-03-2020, 10:18

Миллиардер из Приморья предвидел обвал курса рубля

10-03-2020, 23:21

Министр энергетики Новак: "нефтяной обвал" не повлияет на цены на бензин

10-03-2020, 15:04

Песков: ситуация на рынке нефти просчитывалась заранее

10-03-2020, 14:44

Россиянам рассказали, как можно заработать на обвале рубля

10-03-2020, 10:18

СМИ: Роснефть добилась выхода России из ОПЕК+

9-03-2020, 23:32

Эксперт: возможно сокращение ВВП России из-за обвала рынков

9-03-2020, 23:28

На Московской бирже готовятся к повышенной волатильности

9-03-2020, 23:11

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров