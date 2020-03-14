В Турции отели не откажутся от «шведского стола» из-за коронавируса

Сегодня, 14:50

Ольга Громова

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В Турции отели не откажутся от «шведского стола» из-за коронавируса

Отели Турции пока не готовы отказаться из-за пандемии от шведского стола. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России. Реформатирование системы обслуживания требует дополнительных расходов, подчеркивается в сообщении. В то же время в Турции из-за коронавируса наблюдается стремительное снижение количества отдыхающих, общей инфляции и рост курса американской валюты. По этой причине отказ от шведского стола становится невозможным в сложившихся условиях.

Ранее в связи с пандемией коронавируса Ассоциация отельеров Турции (TUROB) обратилась с призывом временно отказаться от формата шведского стола. Отельерам предложили обслуживать своих постояльцев по меню, как в ресторане. Гости должны иметь право выбрать понравившийся вариант комплексного завтрака, обеда либо ужина в формате наподобие «аля-карт».

Предложение довольно рационально, и в то же время позволит повысить гигиену питания.

«Салаты и закуски не обветриваются, горячие блюда не остывают, у буфета не создаются очереди. В конце концов, подобная подача блюд — это и более качественный сервис. Данная практика уже есть в luxury-отелях анталийского побережья», — приводит АТОР мнение экспертов.

Есть только одна трудность в воплощении такого формата в жизнь - гостиницам необходимо больше рабочих рук. Но сейчас для них это непозволительная роскошь, ибо перед ними стоит задача выжить и продержаться на плаву в условиях кризиса. А для этого необходимо снизить расходы, а не, наоборот, их увеличить.

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