Американские СМИ: РФ достигла своей цели в нефтяной войне

Сегодня, 11:46

Ольга Громова

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Американские СМИ: РФ достигла своей цели в нефтяной войне

Главная цель России в развязавшейся нефтяной войне - американская сланцевая отрасль. Об этом сообщают обозреватели издания The American Conservative, отмечая, что в Белокаменной уже не намерены терпеть увеличение объемов добычи сланцевой нефти в США. Особенно с учетом того, что собственную нефтедобычу приходилось снижать, четко следуя соглашениям ОПЕК+.

«Россия готовилась к возможности нефтяной войны с США. И когда американские производители сланцевой нефти столкнулись с проблемами, РФ решила, что вот оно - то самое лучшее время для нанесения ответного удара», - говорится в публикации.

Издание убеждено, что сейчас Россия стремится к одному - пытается принудить ведущих игроков сланцевой отрасли «разделить боль». По мнению автора, этой цели уже удалось достичь.

Развернувшаяся нефтяная война говорит о том, что официальная Москва устала от несбывшихся надежд по поводу Дональда Трампа. В частности, на предмет того, что американский президент будет работать в направлении отношений между РФ и США и, в конечном итоге, будет способствовать отмене санкций.

Напомним, заседание мониторингового комитета ОПЕК+ состоялось еще 6 марта. Тогда страны не смогли договориться по вопросам сокращения нефтедобычи из-за решительной позиции России. Позже саудиты пообещали нарастить добычу и завалить Европу дешевой нефтью.

В результате цены на «черное золото» снизились на 34 процента, и это стало самым большим падением цены на нефть со времен войны в Персидском заливе.

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