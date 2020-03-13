The Hill надеются, что нефтяной Армагеддон минует США

Нефтегазовая промышленность США имеет шансы избежать Армагеддона, но нефтяной кризис все же ее затронет. Об этом пишут обозреватели американского издания The Hill. Перевод публикации на своих страницах представила «ПолитРоссия».

Аналитики напомнили, что что «9 марта был жестоким днем для нефтяной и газовой промышленности Америки». Тогда, напомним, цены на черное золото обвалились почти на треть. Причиной обвала стала пандемия коронавируса, отказ России снижать нефтедобычу и ответное решение Саудовской Аравии затопить рынок своей нефтью по низким ценам.

«Цены на нефть уже падали из-за избытка предложения и замедления глобального экономического роста», — отмечают авторы публикации.





Тем не менее, эксперты убеждены, что сложившаяся ситуация рискует стать Армагеддоном для американских компаний, занимающихся добычей сланцевой нефти. Аналитики все же полны оптимизма и выражают надежду на то, что обстоятельства сложатся так, что компании США не пострадают.

Саудовская Аравия, безусловно, сделает попытку забрать под себя мировой рынок черного золота, вытеснив с него США благодаря увеличению добычи и снижению цены.

«Она затопила рынок нефтью в надежде убить американский сланец. Однако тогда (речь о 2014-ом) это не сработало и не сработает сейчас», — полагают авторы The Hill.





Аналитики указывают то, что Эр-Рияд упускают из виду - после того, как ситуация с коронавирусом стабилизируется, спрос на энергоресурсы значительно повысится.

Напомним, 6 марта в Вене состоялось заседание комитета ОПЕК+. Участники не смогли договориться по вопросу снижения нефтедобычи, в результате чего цены на нефть были отпущены.