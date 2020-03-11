Алексей Пушков прокомментировал обвал котировок на рынках США

Сегодня, 13:30

Анна Лисова

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Алексей Пушков прокомментировал обвал котировок на рынках США

Котировки на рынках США вновь резко пошли вниз, продемонстрировав самое резкое с 1987 года снижение. Ситуацию прокомментировал в Twitter член Совета Федерации  Алексей Пушков, сообщает РИА Новости

Как считает Пушков, все предположения об искусственном происхождении коронавируса или заговоре фармацевтов являются глупостью. Поэтому не стоит распространять и далее эти слухи, еще больше напрягая обстановку. От эпидемии, по его словам, не выиграет никто. Крупнейший с 1987 года обвал на фондовой бирже США будет иметь негативные последствия не только для американцев. Пушков отметил, что миллиардные убытки сейчас несет вся мировая экономика. 

В четверг, 12 марта, индексы США были закрыты с падением до 9,3%. Падение шло, по сути, в два этапа. После резкого снижения на 7% торги  были приостановлены на 10 минут, но после их возобновления индексы снова поползли вниз. Эксперты связывают это падение, в том числе, и с решением президента США закрыть на 30 дней поездки из США в Европу. 

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