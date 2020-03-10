Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение курса рубля

Курс рубля к доллару продолжит свое падение, считают аналитики.

В среду, 12 марта, на фоне объявления пандемии коронавируса, продолжился отток инвесторов из рисковых активов. Эксперты, опрошенные агентством «Прайм», считают, что рубль в такой ситуации продолжит падать и вскоре доллар может вырасти до диапазона 75-80 рублей. В 11:34 мск курс доллара на Московской бирже расчетами «на завтра» поднялся на 1,65 рубля – до 74,6 рубля. Евро же подорожал до 84 рублей.

Ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков отметил, что на рубль повлияло сразу несколько факторов. Это объявление пандемии, падение цен на нефть, сокращение авиасообщения между странами из-за коронавируса.

«На этом фоне нефть заметно просела, а рынки акций испытывают очередной шок. В целом препятствий для движения рубля в диапазон 75-80 нет, кроме продажи валюты Центробанком РФ», - отметил Кочетков.

Если нефть продолжит дешеветь, главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович отметил, что сейчас проявляется сразу несколько факторов, которые могут ослабить рубль. Такими факторами он считает снижение цены нефти, отток иностранного капитала. Поэтому рубль может, по его мнению, опуститься ниже отметки 75. Поддержать отечественную валюту могут действия ЦБ. Он считает, что Центробанк начнет предпринимать меры по стабилизации рубля, поскольку торги на уровне в 75-80 рублей за доллар создают дополнительные риски для экономики в целом, и могут повлечь резкое снижение доходов населения.