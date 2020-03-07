Министр энергетики Новак: "нефтяной обвал" не повлияет на цены на бензин

Сегодня, 15:04

Сергей Кузнецов

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Министр энергетики Новак: "нефтяной обвал" не повлияет на цены на бензин

Министр энергетики Александр Новак заявил, что снижение нефтяных цен — не повлечет за собой снижение цен на бензин.

Правительство в позапрошлом году создало специальные финансовые инструменты, позволяющие демпфировать колебания нефти на мировых рынках.

По мнению министра, цена на нефть восстановится через несколько месяцев (РБК).

На выходных члены картеля не сумели прийти к единому мнению по объемам добычи. Саудовская Аравия снижает экспортные цены на нефть, и увеличивает объем добычи на несколько миллионов тонн в день. Из-за этого цены обрушились примерно на треть, а так как российский рубль привязан к нефти, то выросли курсы евро и доллара.

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Александр Новак нефть бензин

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