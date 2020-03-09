Миллиардер из Приморья предвидел обвал курса рубля

Вчера, 23:21

Анна Лисова

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Миллиардер из Приморья предвидел обвал курса рубля
Фото: Из открытых источников

Глава крупнейшей в России сети по продаже компьютерной и цифровой техники Дмитрий Алексеев спрогнозировал падение российского рубля.
Комментируя сложившуюся на рынке ситуацию, еще 7 марта на своей странице в Facebook Алексеев отметил, что на мировую экономику серьезное влияние оказывает коронавирус. А то, что развалилось соглашение ОПЕК+, добавит масла в огонь и в итоге рубль начнет  падать.

Как отметил Алексеев, сейчас уже поздно паниковать, поэтому не стоит что-то спешно покупать или продавать. Необходимо думать о долгосрочных эффектах, поскольку устойчивость сейчас важнее сиюминутных прибылей или убытков. С наибольшими трудностями, считает Алексеев, столкнутся те, кто работал с высоко рискованными проектами.

«Если спекуляции не ваша основная работа, то пытаться судорожно что-то покупать или продавать не лучшая стратегия. На мой взгляд, оптимальная стратегия в кризис – думать о долгосрочных, а не о краткосрочных эффектах. Устойчивость сейчас важнее сиюминутных прибылей или убытков», - подчеркнул бизнесмен, пишет VladNews.
Алексеев отметил, что обычный потребитель в ближайшее время может столкнуться с тем, что может подорожать бытовая техника и электроника. При этом миллиардер считает, что подорожание не будет резким.
Больше всего Алексеев опасается, что сейчас есть все предпосылки для того, чтобы суммировались сразу несколько кризисов. В такой ситуации российская экономика была в конце 80-х.
Отметим, рубль упал к доллару после того как Россия отказалась участвовать далее в переговорах ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. 9 марта доллар торговался на уровне 72 рублей на фоне резкого снижения цены нефти.

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