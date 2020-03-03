Коронавирус угрожает доллару и рынкам США

Эпидемия коронавируса воскресила призраки глобального финансового кризиса 2008 года. Именно так аналитики описывают суетливые действия Дональда Трампа, американского центробанка и министров финансов стран «Большой семерки» в ожидании нового кризиса.

Сейчас, когда случаи заражения коронавируса зафиксированы в 88 странах мира, значения американских или европейских биржевых индексов, цены на акции и валюту являются нестабильными. Они легко идут в рост или стремительно падают по несколько раз дней.

Конкретные значения биржевых индексов вторые по значимости - на первое место сейчас вышло эмоциональное состояние рынков. Журналисты из Business Insider объяснили, какие сигналы скрываются за биржевыми конвульсиями.

«Федеральная резервная система только что приняла решение о чрезвычайном снижении процентных ставок впервые после финансового кризиса (2008 года) — и это сигнал о том, насколько отчаянным стало экономическое положение США на фоне коронавируса», - пишут они.

Обозреватель РИА Новости подчеркивает , что мейнстримные журналисты из Штатов обычно отличаются оптимистичным видением американской экономики. Поэтому когда они прибегают к таким терминам, как «отчаянное положение», за этим могут скрываться не столько опасения по поводу стремительного распространения коронавируса, сколько за здоровье самой экономики США. Она очень чувствительна к эпидемиям, и даже не самая глубокая может легко отправить ее в глубокую рецессию.

Совершенно очевидно, что центробанки попытаются успокоить финансовые рынки, но эпидемия коронавируса, и это уже не вызывает сомнений, ускорит один из важных экономических трендов - деглобализацию и усиление экономической самостоятельности. Только так можно реально минимизировать влияние внешних рисков.

Россия в этих вопросах продвинулась куда дальше других под влиянием экономических санкционных ограничений, поэтому внешние шоки ей грозят куда меньше, нежели экономике США.