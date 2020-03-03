Коронавирус угрожает доллару и рынкам США

Сегодня, 22:27
Эпидемия коронавируса воскресила призраки глобального финансового кризиса 2008 года. Именно так аналитики описывают суетливые действия Дональда Трампа, американского центробанка и министров финансов стран «Большой семерки» в ожидании нового кризиса.
Сейчас, когда случаи заражения коронавируса зафиксированы в 88 странах мира, значения американских или европейских биржевых индексов, цены на акции и валюту являются нестабильными. Они легко идут в рост или стремительно падают по несколько раз дней.
Конкретные значения биржевых индексов вторые по значимости - на первое место сейчас вышло эмоциональное состояние рынков. Журналисты из Business Insider объяснили, какие сигналы скрываются за биржевыми конвульсиями.
Обозреватель РИА Новости подчеркивает, что мейнстримные журналисты из Штатов обычно отличаются оптимистичным видением американской экономики. Поэтому когда они прибегают к таким терминам, как «отчаянное положение», за этим могут скрываться не столько опасения по поводу стремительного распространения коронавируса, сколько за здоровье самой экономики США. Она очень чувствительна к эпидемиям, и даже не самая глубокая может легко отправить ее в глубокую рецессию.
Совершенно очевидно, что центробанки попытаются успокоить финансовые рынки, но эпидемия коронавируса, и это уже не вызывает сомнений, ускорит один из важных экономических трендов - деглобализацию и усиление экономической самостоятельности. Только так можно реально минимизировать влияние внешних рисков.
Россия в этих вопросах продвинулась куда дальше других под влиянием экономических санкционных ограничений, поэтому внешние шоки ей грозят куда меньше, нежели экономике США.
Сегодня, 22:27
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