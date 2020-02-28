Названы самые крупные российские заводы

Вчера, 22:02

Сергей Нилов

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Названы самые крупные российские заводы
Фото: Из открытых источников

Обнародован список самых крупных заводов Российской Федерации. Во главе рейтинга встал гигант тяжелого машиностроения ПАО «Ижорские заводы».

Ижорский завод сейчас производит энергетическое оборудование, экскаваторы, листовой прокат. Помимо этого, ПАО изготавливает оборудование для АЭС и нефтеперерабатывающих предприятий.

Второй в списке - «Уралвагонзавод». Концерн специализируется на производстве строительных машин, военной техники и вагонов. «Уралвагонзавод» - это не только производство, но еще и исследования. Высокий интеллектуальный и технический потенциал позволяет предприятию получать государственные оборонные заказы.

АвтоВАЗ замыкает тройку лидеров и в особых представлениях не нуждается. Автомобильный бренд LADA знаком каждому автомобилисту. Доля транспортных средств на отечественном рынке от отечественного автомобилестроителя достигает 20 процентов.

Предприятие выпускает несколько семейств автомобилей, среди которых Vesta, XRAY, Largus, Granta и 4×4. Продаются машины не только в РФ, но еще в 30 странах мира.

КамАЗ на четвертой строчке в рейтинге самых крупных российских заводов. Его продукция экспортируется в 40 стран мира. Предприятие было основано еще в 1969 году. Тогда оно выпускало только большие грузовые автомобили, но сейчас количество наименований выпускаемой продукции значительно расширилось. За время существования КамАЗ выпустил более 2,2 миллионов машин.

Завод «Лебедянский», официальный производитель продукции компании PepsiCo, на пятой позиции. В 2018 году предприятие реализовало выпущенных товаров на 65 миллионов долларов. В данный момент компания занимает ведущие позиции в сфере производства газированных напитков и энергетиков.

Шестое место в рейтинге эксперты отдали «Северстали», одному из мировых лидеров сталелитейного производства.

Главное предприятие углеграфитовой промышленности - завод «Энергопром» - замыкает ТОП-7, пишут АН.

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