Палладий впервые поднялся в цене выше 2,9 тыс долларов за унцию

Сегодня, 12:00

Анна Лисова

0

Image
Палладий впервые поднялся в цене выше 2,9 тыс долларов за унцию
Фото: Из открытых источников

Впервые цена на палладий поднялась выше 2,9 тыс долларов за унцию.
Аналитики «ВТБ Капитал» сообщили, что рост цены этого металла может быть связан с повышением спроса на него у автопроизводителей, пишет ТАСС.
Так, согласно данным с торговых площадок, в среду, 19 февраля, по состоянию на 09:14 мск палладий подорожал до 2 904 долларов за унцию. Это на 9,46% выше по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Аналитики отмечают, что за полгода палладий в цене вырос почти на 90%.

Аналитики «ВТБ Капитал» указали, что за четыре года рост цены палладия составил 300%. И это связано, скорее всего, с увеличением спроса его в автомобильном секторе, который использует до 70% производимого палладия. Этот металл на сегодняшний день остается самым эффективным при изготовлении автокатализаторов.
В прогнозах эксперты отмечают, что уже в среднесрочной перспективе может произойти замена палладия платиной. Но пока еще не завершены необходимые исследования и лицензирование.

Лента

На Украине анонсировали пенсионную реформу

Сегодня, 13:16

Палладий впервые поднялся в цене выше 2,9 тыс долларов за унцию

Сегодня, 12:00

Псковская музыкальная школа закупила стулья по цене 100 тыс. рублей за штуку

Вчера, 08:40

Обжалованию не подлежит: Верховный суд Швеции отклонил претензии Вильнюса к "Газпрому"

Вчера, 07:56

Украинские СМИ уличили свой ОПК в поставках самолетных двигателей в Россию

17-02-2020, 17:34

США разочарованы позицией ведущих стран ЕС по «Северному потоку-2»

16-02-2020, 09:54

Мишустин призвал снять ограничения на закупки иностранных лекарств

15-02-2020, 23:20

«Газпрому» предсказали проблемы с новыми контрактами в Европе

15-02-2020, 14:21

Огненная Земля налаживает отраслевые связи с Россией

14-02-2020, 11:55

В ГД предложили правительству ввести скидку на ЖКХ для тех, кто откажется от бумажных квитанций

13-02-2020, 10:22

Контрабандные сигареты из Беларуси обнаружены в 70 регионах РФ

12-02-2020, 13:18

Танкеры с российским СПГ стали приходить в Литву постоянно

12-02-2020, 09:55

На Украине «Слуги народа» забили тревогу из-за умирающей промышленности

11-02-2020, 16:22

Москва отказала Минску в скидке на нефть

8-02-2020, 08:16

Российский вице-премьер назвал существующую ставку по ипотеке преступлением

7-02-2020, 13:12

Британское правительство намерено отменить часть ограничений в отношении России

7-02-2020, 08:06

Польским госкомпаниям запретили покупать уголь у России

6-02-2020, 15:51

Украинский «Южмаш» признал закупку алюминия у России

6-02-2020, 12:35

МИД ФРГ выступил против введения новых санкций в отношении СП-2

5-02-2020, 14:53

Зарплату украинских министров урежут, привязав ее к «средней по стране»

5-02-2020, 13:02

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle