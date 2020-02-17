Палладий впервые поднялся в цене выше 2,9 тыс долларов за унцию

Впервые цена на палладий поднялась выше 2,9 тыс долларов за унцию.

Аналитики «ВТБ Капитал» сообщили, что рост цены этого металла может быть связан с повышением спроса на него у автопроизводителей, пишет ТАСС.

Так, согласно данным с торговых площадок, в среду, 19 февраля, по состоянию на 09:14 мск палладий подорожал до 2 904 долларов за унцию. Это на 9,46% выше по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Аналитики отмечают, что за полгода палладий в цене вырос почти на 90%.

Аналитики «ВТБ Капитал» указали, что за четыре года рост цены палладия составил 300%. И это связано, скорее всего, с увеличением спроса его в автомобильном секторе, который использует до 70% производимого палладия. Этот металл на сегодняшний день остается самым эффективным при изготовлении автокатализаторов.

В прогнозах эксперты отмечают, что уже в среднесрочной перспективе может произойти замена палладия платиной. Но пока еще не завершены необходимые исследования и лицензирование.