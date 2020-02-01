«Газпрому» предсказали проблемы с новыми контрактами в Европе

Эксперты заявили о возможных проблемах «Газпрома» в ближайшие несколько лет при перезаключении контрактов. Речь идет о контрактах со старыми клиентами в Европе.

Как пишет издание «Коммерсантъ», трудности могут возникнуть из-за снижения цен и роста поставок сжиженного природного газа (СПГ) на европейский рынок.

В тоже время «Газпром» заявляет, что клиенты уже сейчас интересуются заказом дополнительных объемов в течение ближайших пяти лет. Об этом заявила зампред правления компании Елена Бурмистрова на Дне инвестора в Нью-Йорке. Она подчеркнула, что в «Газпроме» видят устойчивый спрос на поставки. Бурмистрова рассказала, что «Газпром» начал переговоры с компаниями, с которыми сотрудничает еще с момента, когда на европейский рынок газ начал поставлять СССР.

В тоже время аналитик по газу Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов отметил, что в последние несколько лет цена на газ падает, а Европа продолжает наращивать закупки СПГ. И эти факторы играют не на руку «Газпрому».

Стоит отметить, что в 2020 году истекает контракт «Газпрома» с итальянской Edison, в следующем закончится с венгерским Panrusgas, нидерландской GasTerra, сербской Yugorosgaz A.D. В 2022 году закончится контакт с турецкими Bosphorus gaz, Akfel gas, Shell Energy и Botas.

Возможно, что «Газпром» уже не сможет заключить контракты по таким же объемам как и раньше с турецкими импортерами, поскольку только за минувший год они снизили закупки российского газа на 40%, увеличив закупки СПГ и газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз.

Сейчас «Газпром» ведет переговоры с Bulgargaz. Возможно, что по условиям нового контракта цена на газ для Болгарии будет снижена, поскольку в стране хотели заменить как минимум половину российского газа на СПГ, в том числе с поставками из США. И чтобы сохранить прежние объемы поставок «Газпром» может смягчить условия контракта, предполагают эксперты.