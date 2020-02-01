Из-за коронавируса приостановлены поставки китайских смартфонов в Россию

Из-за нового коронавируса в Россию приостановили поставлять китайские смартфоны.

Решение о приостановлении поставок приняли производители Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на осведомленные источники.

В Китае вспышка коронавируса совпала с каникулами в честь китайского Нового года. Но эти каникулы многие компании могут продлить, из-за чего производство смартфонов и других гаджетов будет остановлено на большее время, чем панировалось ранее. Стоит отметить, что могут быть приостановлены и поставки продукции компании Apple, которую собирают в Китае.

Ретейлеры считают, что за две недели, на которые предварительно сместится срок поставок, дефицит на товары из Китая не формируется. Но не исключено, что это может повлечь подорожание смартфонов на 10-15%, считает главный редактор издания Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Стоит отметить, что еще до вспышки коронавируса китайские товары были закуплены с запасом, поскольку в этой стране в период новогодних праздников закрывается большинство заводов.

Напомним, новый коронавирус, источником которого стали морепродукты, впервые диагностировали в декабре минувшего года в китайском Ухане. Помимо КНР, случаи заражения зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии, Финляндии и Франции. Два случая заражения уже выявили и в России. Как сообщили власти, это граждане КНР.