В США заявили о «газовом армагеддоне»

Увеличение добычи газа и теплые зимы могут спровоцировать резкое падение цены на газ.

Об этом заявили американские эксперты.

В последнее время рост добычи газа по всему миру поспособствовал заполнению европейских газовых хранилищ. К тому же в свете последних событий в Китае, происходящих на фоне распространения коронавируса, спрос на голубое топливо в этой стране падает, поскольку там идет падение спроса на сырье.

Если нынешние тенденции сохранятся, то вскоре у американских энергетиков, которых сланцевая революция сделала крупнейшими в мире производителями газа, больше не останется возможностей для его экспорта.

Bank of America опасается резкого падения цены на газ, пишет издание ProFinance.

«Теплая зима создала настоящий «газмагеддон». Цены на голубое топливо в США должны серьезно снизиться, чтобы стимулировать переход Среднего Запада с угля на газ, потому что только это сможет сбалансировать мировой рынок», - заявляют эксперты.

В США производители газа не спешили реагировать на снижение его цены, поэтому планы по добыче составлены так, что в ближайшие 10 лет объемы добычи газа могут вырасти на 30%, отмечают в Kinder Morgan.

В случае, если рынок не удастся сбалансировать в ближайшее время, то газ может подешеветь до уровня, после которого производителям придется резко сокращать его добычу, чтобы убрать проблему перенасыщения глобального рынка.