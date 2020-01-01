В США заявили о «газовом армагеддоне»

Увеличение добычи газа и теплые зимы могут спровоцировать резкое падение цены на газ.
Об этом заявили американские эксперты.
В последнее время рост добычи газа по всему миру поспособствовал заполнению европейских газовых хранилищ. К тому же в свете последних событий в Китае, происходящих на фоне распространения коронавируса, спрос на голубое топливо в этой стране падает, поскольку там идет падение спроса на сырье.
Если нынешние тенденции сохранятся, то вскоре у американских энергетиков, которых сланцевая революция сделала крупнейшими в мире производителями газа, больше не останется возможностей для его экспорта.
Bank of America опасается резкого падения цены на газ, пишет издание ProFinance.
В США производители газа не спешили реагировать на снижение его цены, поэтому планы по добыче составлены так, что в ближайшие 10 лет объемы добычи газа могут вырасти на 30%, отмечают в Kinder Morgan.
В случае, если рынок не удастся сбалансировать в ближайшее время, то газ может подешеветь до уровня, после которого производителям придется резко сокращать его добычу, чтобы убрать проблему перенасыщения глобального рынка.
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