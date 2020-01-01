Все выплаты, пособия и компенсации в России проиндексируют с 1 февраля

С 1 февраля в России проиндексируют выплаты для льготных категорий граждан, пособия и компенсации. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Ознакомиться с текстом документа можно на сайте правительства.

Индексация будет проведена по коэффициенту, который определяется с учетом изменения потребительских цен за предыдущий год.

Индексация социальных выплат в 2020 году составит 3%, что отвечает росту потребительских цен в 2019 году. Будут проиндексированы выплаты ветеранам боевых действий; выплаты пострадавшим в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам; выплаты семьям с детьми; выплаты гражданам, застрахованных от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Также вырастут выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям социалистического труда.

Напомним, индексация выплат по вышеперечисленным категориям осуществляется в РФ ежегодно раз в год 1 февраля.