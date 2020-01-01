В России восстановят индексацию пенсии работающим пенсионерам

Работающим пенсионерам в России вернут индексацию пенсий. Они будут получать ежегодные доплаты точно так же, как и неработающие люди на заслуженном отдыхе. Это следует из предложенных президентом поправок в Конституцию.

Индексация пенсий всех пенсионеров, включая работающих, будет гарантироваться шестой частью статьи 75 Основного закона России - Конституции.

Сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Основной закон Талия Хабриева, выступая в Госдуме, заявила, что основой системы пенсионного обеспечения россиян должны стать всеобщность, принципы справедливости и солидарности поколений.

«Также регулярно осуществляется индексация размера пенсий в порядке, установленном федеральным законом. Фактически это значит, что не только повышается юридическая защита, но также стабильность социального стандарта, то есть соединяется обладание правом и социальным благом», цитирует Хабриеву агентство Интерфакс

Напомним, в России уже четвертый год действует «заморозка» на индексацию пенсий работающим пенсионерам, в том числе и работающим инвалидам.

В правительстве неоднократно говорили о необходимости вернуть индексацию, но каждый год из-за нехватка средств проблема так и оставалась в списке нерешенных.

В ПФР ранее объявили, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам необходимо 384 миллиарда рублей, но таких средств попросту нет.

Госдума сегодня в первом чтении проголосовала проект закона о поправках в Конституцию, внесенный президентом Владимиром Путиным. Второе чтение запланировано на февраль.