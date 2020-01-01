В России сигареты могут подорожать на 25%

Аналитический центр при правительстве РФ прогнозирует, что в текущем году цена на табачные изделия и электронные сигареты вырастет на 25%.

Причиной подорожания может стать введение маркировки. Также скажется на цене повышение акцизов.

Так, с марта 2019 года производители обязаны наносить на каждую пачку сигарет цифровой код Data Matrix. И для этого им пришлось устанавливать новое оборудование. Стоимость оборудования и работы по его установке, конечно же, производители постараются заложить в конечную цену товара, пишет Известия.

Не стоит упускать из виду и повышение акцизов на сигареты с 1 января 2020 года. Так, для сигарет нагревательного табака они поднялись на 4% - до 1966 рублей за тысячу штук плюс 14,5 процента расчетной стоимости. Для электронных систем доставки никотина акциз подняли на 4,2%. К тому же с 2020 года акциз должны будут платить производители всех устройств, а не только электронных сигарет, как было раньше.

Эксперты подсчитали, что средняя стоимость легальной пачки сигарет в РФ сейчас достигает 115 рублей, из которых 64 рубля – это налоги. Такая ситуация, отмечает замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Виктория Павлюшина одна из причин роста нелегального табачного бизнеса. Но маркировка, по ее мнению, все же позволит сократить количество контрафакта на рынке.