Производство самолетов на Украине буксует из-за запрета на российские комплектующие

Украинские власти несколько лет назад ввели санкции в отношении российских компаний, ранее сотрудничавших с концерном «Антонов» п поставлявших комплектующие для новых самолетов. Авиастроители начали договариваться о поставках запчастей с западными производителями, но денег от Киева не получили. У самого же предприятия средств на это нет, пишет газета «День ».

В 2015-м «Антонов» представил новый Ан-178, построенный за свой счет без российских комплектующих, и даже выиграли тендер: несколько машин решили купить власти Перу для нужд полиции. Первый самолет должен быть поставлен уже в 2021 году, однако без поддержки государства сделать это невозможно. Программа импортозамещения буксует, четкого плана ее реализации нет, поскольку отсутствуют инвестиции.

В это связи авиастроители подготовили и направили во все властные структуры письмо с просьбой отменить санкции в отношении более 2-х десятков российских партнеров концерна.

«Мы уже список сформировали, разослали и в Верховную раду, и в правительство, и в СНБО – исключите 23 предприятия из списка санкций, дайте возможность "Антонову" работать», – сказал газете представитель авиапрома.