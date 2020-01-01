За год реальные доходы китайцев выросли почти на 9%

Китайское статистическое бюро подсчитало, что в прошлом году, несмотря на некоторое замедление темпов роста ВВП (с 6,6% до 6,2%), доход на душу населения вырос на 8,9%, составив около $4,5 тыс.

«В 2019 года реальный доход на душу населения составил 30 733 юаня, номинальный рост по сравнению с аналогичным периодом 2018 составил 8,9%. С учетом ценового фактора реальный рост составил 5,8%», – приводит РИА Новости официальный доклад статистического бюро.

Реальный доход в городах по-прежнему намного превышает доход в сельской местности – 42,4 тыс. юаней ($6,2 тыс.) против 16 тыс. юаней ($2,3 тыс.). При этом реальный рост в первом случае составил 5%, во втором – 6,2%.

Сообщается также, что доход малоимущего населения в 2019 году составил в среднем 7,4 тыс. юаней, среднего класса – чуть более 25 тыс. юаней, людей с высокими заработками – около 76,4 тыс. юаней.