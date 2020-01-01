Глава Счетной палаты назвал масштабы воровства в России

Ежегодно из госбюджета РФ похищается до 3-х млрд. рублей. Речь идет только о федеральном бюджете. Все эти факты хищений расследуются в рамках уголовных дел. Кроме этого Счетной палатой каждый год выявляются многочисленные финансовые нарушения, не являющиеся преступлением, на сотни миллиардов рублей.
Он отметил, что постепенно его ведомство переходит от выявления конкретных нарушений к поиску системных сбоев и проблем, увеличивая таким образом долю «стратегического аудита». То есть палата сможет увеличить влияние на ситуацию в РФ в целом путем исправления системных проблем. Такой подход, по словам Кудрина, не умаляет первого направления (поиск конкретных финансовых нарушений при проверках), а лишь расширяет его.
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