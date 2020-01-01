Климкин: Украина превратилась в сырьевой придаток ЕС

В Киеве гордятся и радуются тому обстоятельству, что Украина стала третьим по объемам экспортером сельхозпродукции в ЕС, однако умалчивают о том, что из страны вывозится исключительно сырье, а не готовая продукция. И здесь радоваться нечему, считает экс-глава украинского МИДа.

«Мы вывозим почти исключительно сырье. Мы сырьевой придаток. Время заняться кетчупом, печеньем и колбасой. Стать поставщиком пищи, а не сырья», – написал Павел Климкин в « Твиттере ».

На днях Еврокомиссия обнародовала доклад, показывающий состояние дел в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией. Согласно документу, Украина за последний год (с осени 2018-го по осень 2019 года) заняла 3-е место среди поставщиков с/х товаров в ЕС.

Ранее украинский кабмин заявил, что бюджетные доходы страны продолжают снижаться. И главной причиной этого там назвали «просадку промышленности»: практически все отрасли сократили свою производственную деятельность.