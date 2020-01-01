Украинский экономист оценил последствия запуска «Турецкого потока»

Запуск российского газопровода через Турцию в Европу в первую очередь скажется на украинском транзите: объемы топлива снизятся до 65-ти млрд. кубов, и Киев не сможет получать те же деньги, что и раньше – $3 млрд.

«Если газопровод будет продолжен и дальше, то турки будут транзитерами, им будет капать та копейка, которая ранее капала в украинский бюджет. Тут нет друзей и врагов, тут есть интересы, в первую очередь – финансовые», – цитирует РИА Новости украинского экономиста Олега Пендзина.

Киев продолжит бороться за сохранение 3-х млрд., которые раньше получал за транзит, однако из этого вряд ли что-нибудь получится. Украине обещали за 5 лет $7 млрд., но, видимо, и того не будет, отметил эксперт.

По его словам, ситуацию еще больше осложнит запуск северного газопровода (СП-2). Тогда уровень украинского транзита, скорее всего, будет снижен до 40 млрд. кубов, а это уже «точка безубыточности» ГТС Украины, добавил Пендзин.